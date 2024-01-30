В Севастополе стартует проект «Краеведческие посиделки»

Участникам покажут редкие ретрофото города и расскажут об исчезнувших достопримечательностях.

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля в Севастополе пройдет званый вечер проекта «Краеведческие посиделки». Организаторы приглашают всех, кого интересует архитектура города-героя. Увлекательный экскурс в прошлое украсят редкие фото, гравюры и забытые подробности прежнего облика Севастополя от историка Степана Самошина, сообщает Туристический портал Крыма.

Эта краеведческая посиделка носит условное название «Экскаватор».

Участники окажутся в приятной атмосфере, с вкусной едой и в компании основателя сообщества «Архитектура Севастополя», историка Степана Самошина. Он расскажет об акведуках и дворцах, базарах и трамваях Севастополя, исчезнувших церквях и памятниках. Гости увидят более 80-ти эксклюзивных открыток и рисунков – со времён Екатерины II до 1930-х годов. О том, что изображено на них, а также картах и фото, историк подробно прокомментирует, — уточнили в сообществе Архитектура Севастополя.

Мероприятие платное. Записаться на него можно здесь. Начало «Краеведческих посиделок» – в 19:00. Адрес: Севастополь, ул. Одесская, 19.