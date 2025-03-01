В Севастополе стартует программа по повышению рождаемости

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли ряд постановлений, которые позволяют приступить к реализации национального проекта «Семья».

С этого года мы начинаем реализацию нового национального проекта «Семья». Это один из важнейших для нас проектов, и в первую очередь с точки зрения изменения демографической ситуации в городе. Все меры поддержки направлены на то, чтобы качество жизни семей с детьми повысилось, и чтобы число многодетных семей росло. В этом году на реализацию нацпроекта предусмотрено 1.3 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В состав нового нацпроекта «Семья» входят 5 федеральных проектов:

Семейные ценности и инфраструктура культуры» — 83,3 млн руб.; «Охрана материнства и детства» — 203,3 млн руб.; «Старшее поколение» — 98,4 млн руб.; «Поддержка семьи» — 566,2 млн руб.; «Многодетная семья» — 320,6 млн руб.

С 2025 года в Севастополе при рождении третьего или последующего ребенка молодым семьям (один или оба родители должны быть моложе 35 лет) будет начисляться единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Выплата будет производиться на каждого ребенка отдельно.

Кроме того, многодетным семьям, участвующим в программе «Дом.РФ» будет предоставляться региональная выплата в размере 550 тысяч рублей для погашения ипотеки. Федеральная выплата по программе «Дом.РФ» составляет 450 тысяч рублей, суммарно многодетные семьи могут получить 1 млн рублей на погашение ипотеки. Семьям, еще не участвующим в проекте «Дом.РФ», будет оказана помощь в том, чтобы присоединиться к программе. На поддержку 43 севастопольских семей суммарно выделено 23 млн рублей.

Также при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся очно, с 1 января 2025 года (включая обучение в СПО, ВПО и академический отпуск) будет предоставляться единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей. Такие же выплаты получат беременные, которые находятся в академическом отпуске.

В Севастополе будет запущен проект «Социальная няня» — это услуга по кратковременному присмотру и уходу за детьми. Такие «няни» будут помогать молодым семьям, где есть дети в возрасте до 3 лет:

– молодые семьи, где один или оба супруга учатся в Севастополе очно;

– женщины, не состоящие в браке;

– многодетные семьи;

– малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

С малышами будут заниматься соцняни, владеющие нужными компетенциями, подтвержденными документально.

В городе, кроме того, буду открыты пункты проката предметов первой необходимости. Напрокат бесплатно на срок до 6 месяцев можно будет взять детскую коляску-трансформер, детскую прогулочную коляску, кроватку для новорожденного с матрасом, пеленальный столик, стул для кормления ребенка, ванну для купания новорожденного и электронные весы для взвешивания новорожденных; при необходимости срок проката можно будет продлить еще до полугода.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту труда и соцзащиты проработать техническое задание для закупки всех этих вещей совместно с общественными организациями для того, чтобы купить действительно функциональный и полезный инвентарь.

Взять предметы первой необходимости напрокат смогут молодые семьи, где есть дети до 1,5 лет:

– молодые семьи, где один или оба супруга учатся в Севастополе очно;

– женщины, не состоящие в браке;

– многодетные семьи;

– семьи с детьми-инвалидами;

– малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Ответственный исполнитель по всем этим вопросам — Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Губернатор также поручил подробно разъяснить людям порядок получения выплат и услуг и обязательно проработать вопрос с тем, чтобы подавать документы и пользоваться новыми опциями людям было максимально удобно.

Также в рамках реализации нацпроекта «Семья» в Севастополе будет доступно бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, включая необходимые исследования, не покрываемые ОМС.

В женских консультация будут создаваться службы медико-социальной поддержки женщин.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя