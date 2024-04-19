В Севастополе стартует сезон субботников

В Севастополе начинается традиционный сезон субботников, он стартует уже на этой неделе, 20 апреля.

Субботники пройдут в общей сложности на 33 территориях. На уборку (и, где необходимо, побелку) выйдут все департаменты и управления Правительства Севастополя. Поскольку впереди у нас большой праздник – 80-я годовщина освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков – конечно, приведем в порядок исторические места: обелиск в ознаменование разгрома крымской группировки гитлеровских войск на мысе Херсонес, ротонду на 1-м бастионе, братские захоронения, ДОТы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Мероприятие начнётся в 9 часов утра. Принять участие в субботнике могут все желающие. Ознакомиться со списком мест можно ниже, а также в информационных карточках в галерее.

— долговременная огневая точка № 16, улица Генерала Жидилова;

— ротонда на 1-м Бастионе, в районе улицы Адмирала Макарова;

— зелёная зона в районе дома № 2А по ул. Капитанская;

— земельный участок в районе дома № 13А по проспекту Генерала Острякова;

— братская могила воинов 227 Темрюкской Краснознамённой стрелковой дивизии;

— зелёная зона за ТЦ «Ниагара» в районе дома № 90 по улице Меньшикова;

— зелёная зона в районе жанровой скульптуры «Героям, погибшим, спасая детей»;

— зелёная зона напротив дома № 32 по проспекту Победы;

— зелёная зона в районе дома № 16 по улице Карантинной;

— лестница между улицей Кронштадтской и улицей Барнаульской;

— зелёная зона за центральной библиотекой им. Льва Толстого;

— зелёная зона за торговым центром «ЦУМ»;

— зелёная зона в районе домов № 27, 29, расположенных по улице Арсенальной;

— зелёная зона в районе дома № 28А, расположенного по улице Генерала Мельника;

— зелёная зона по улице Вокзальной, 10 за МФЦ;

— зелёная зона в районе дома № 19 по Камышовому шоссе;

— зелёная зона напротив дома № 34 по улице Продольной;

— зелёная зона напротив дома 17к1 по улице Челнокова;

— «Усадьба Эвклида» на Античном проспекте;

— западный берег Камышовой бухты, район зеленой зоны между бухтой Лебяжья и ЖК «Порто Франко», улица Братьев Манганари, 30к2;

— зелёная зона по Симферопольскому шоссе в Инкермане;

— территория в районе магазина «Метро» на Камышовом шоссе;

— зелёная зона в районе дома № 110 по улице Горпищенко;

— обелиск в ознаменование разгрома крымской группировки гитлеровских войск на мысе Херсонес 12 мая 1944 года;

— зелёная зона в районе домов № 159, 159к2 – 163 по улице Хрусталёва;

— береговая батарея 702/113 1-е орудие;

— Братское кладбище пограничников на улице Мраморной;

— улица Ленина, в районе русла реки Айтодорка в Терновском муниципалитете;

— парк Прибрежный в Андреевском муниципалитете;

— зелёная зона в районе Инкерманского карьера;

— Братское кладбище советских воинов по улице Пирогова в Верхнесадовском муниципалитете;

— Братское захоронение воинов ВОВ, сквер Воинской Славы в Орлиновском муниципалитете;

— Немецкая балка в Качинском муниципалитете.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя