В Севастополе стартует Спартакиада для студотрядов

100 представителей студенческих отрядов Севастополя приняли участие в региональной спартакиаде. Спортсмены состязались в трех спортивных дисциплинах: волейбол, баскетбол и минифутбол.

В Севастополе подобное мероприятие мы проводим в третий раз. Количество участников с каждым годом только растет, как и уровень выносливости ребят. Для нас значимо, что региональная спартакиада является отборочным этапом, с ее помощью мы выбираем лучших спортсменов, которые представят наш город в этом году на Всероссийских соревнованиях, — цитирует пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» организатора мероприятия Дмитрия Антоненко.

Всего в состязании приняли участие семь команд, победителем стал педагогический отряд «Стальные Львы».

Для нас эта победа невероятно важна, ведь мы начали подготовку задолго до старта спартакиады. Соперники оказались сильными, мы буквально в затылок дышал друг другу, но благодаря нашей сплоченности и натренированности удалось вырваться вперед, – говорит один из членов победившей команды Александр Солошенко.

По итогу состязаний лучшие спортсмены войдут в команду Южного федерального округа и представят регион на Всероссийской спартакиаде студенческих отрядов, которая пройдет в октябре в городе Воронеж.

Региональная спартакиада студенческих отрядов Севастополя проходит в рамках проекта #РСОСПОРТ, направленного на вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом, реализуется в субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», включенного в национальный проект «Демография».