В Севастополе стартует строительство дороги на Античном проспекте

В ближайшее время на Античном проспекте в Севастополе начнётся строительство автомобильной дороги. Этот вопрос обсудили сегодня на аппаратном совещании правительства города под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега», планируемые кварталы комплексной застройки, а ещё — обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Кроме того, она существенно разгрузит улицу Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе. Для реализации проекта будут использованы средства национального проекта «Инфраструктурное меню» и инфраструктурного бюджетного кредита. Проект был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

Начинаем строительство автодороги на Античном проспекте. Знаю, что жители района этого давно ждали. Специалисты долго не могли приступить к работам из-за археологических особенностей местности: часть Античного проспекта — это земли музея-заповедника «Херсонес Таврический», зарезервированные для научных экспедиций. Сейчас, когда эксперты определили, где именно можно строить объект, — начинаем строительство, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

По информации директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева, проект предусматривает широкие тротуары, велодорожку и остановочные комплексы.

Дорога будет двухполосной. Вдоль обочин специалисты оборудуют трёхметровые тротуары, также здесь предусмотрена велодорожка. Будут установлены три остановочных комплекса с шестью павильонами, оборудованы пешеходные переходы, появится освещение проезжей части, пешеходных зон и велодорожек, — сообщил он.

Михаил Развожаев поручил и.о. заместителя губернатора Павлу Иено и Максиму Жукалову проработать вместе с учёными вопрос о том, чтобы сделать соединения, переходы с «чётной» на «нечётную» стороны улицы — с одной стороны, создав для жителей микрорайона комфортные условия, а с другой — не нанеся ущерб объекту культурного наследия.

Завершение работ на Античном проспекте запланировано на 2025 год.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя