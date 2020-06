В Севастополе стартует второй турнир киберспартакиады студотрядов

3 июня стартует второй турнир в рамках киберспартакиады студенческих отрядов Севастополя. Участники организации готовятся показать командные навыки в Dota 2, одной из популярных киберспортивных дисциплин в мире.

Наблюдать за трансляцией игр болельщики смогут через социальную сеть Вконтакте. Игры будут освещать комментаторы, которые прошли конкурсный отбор. Формат игр — система Double Elimination до двух побед. А финал состоится в формате best of five – до трёх побед. Призовые места разделят три команды, а в качестве награды победители получат брендированную продукцию студенческих отрядов Севастополя. В Dota 2, команды состоят из 5 игроков, у каждого из которого есть определённая роль в игре. Матчи начинаются со стадии драфта, где капитанам необходимо выбрать героев из более чем 110 возможных вариаций для своей команды. Победой в игре считается разрушение вражеской крепости. Напоминаем, что первый турнир в рамках киберспартакиады состоялся по онлайн-шутеру CS:GO, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».