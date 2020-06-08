В Севастополе стартуют акции «#Russia1Love» и «Россия Помогает»

12 июня Российская Федерация отмечает государственный праздник День России.

Предлагаем всем желающим иностранным гражданам, а также российским соотечественникам, проживающим за рубежом, присоединиться к празднованию Дня России и принять участие в международных акциях «#Russia1Love» и «Россия Помогает», — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для участия в Международной акции «#Russia1Love»:

1. Запишите видео, где вы читаете свои любимые стихи или исполняете любимую песню на русском языке и выложите видео в свои социальные сети.

2. Вспомните свое первое или самое запоминающееся посещение России, расскажите о ярких воспоминаниях, оставшихся после поездки.

3. Если вы иностранный студент, обучающийся в Российской Федерации, расскажите о мотивах выбора России для получения профессионального образования и приобретенных компетенциях.

Свои работы необходимо опубликовать в любых социальных сетях с 8 по 12 июня 2020 года с хештегами #Russia1Love #ILoveRussia #СпасибоСевастополь под публикацией. Это позволит любому желающему быстро найти вашу историю и узнать что-то новое и интересное о Российской Федерации.

В рамках акции «Россия Помогает» любой желающий иностранный гражданин может выразить слова благодарности в адрес Российской Федерации, ее граждан или персонально гражданину Российской Федерации.

Для участия в Международной акции «Россия Помогает» необходимо опубликовать в своих социальных сетях фото, видео или текстовый материал с 8 по 12 июня 2020 года с личной историей благодарности. Не забудьте прикрепить под публикацией хештеги #РоссияПомогает #RussiaHelps #СпасибоСевастополь, чтобы любой желающий смог с ней ознакомиться.

Формат акции не ограничивает в темах рассказа. Поделитесь историями, когда Россия или ее граждане оказали вам помощь. Уверены, вам есть что рассказать. Присоединяйтесь к международным акциям и разделите празднование Дня России со всем миром! — отмечают в оргкомитете события.