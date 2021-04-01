В Севастополе стартуют еженедельные зарядки для жителей города «С бодрым утром!»

Физкультурно-досуговое мероприятие «С бодрым утром!» в Севастополе стартует в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни».
В 2020 году в общегородских зарядках приняли участие более 3000 человек, — отмечают организаторы.
Зарядки будут проходить в период с 7 апреля по 28 августа по средам и субботам с 7.00 до 8.00 на шести площадках города:
- территория Балаклавского муниципального округа, парк на пересечении ул. Крестовского и ул. Новикова (остановка «Оболонь»);
- территория парка Победы;
- территория парка имени Анны Ахматовой;
- территория сквера 60-летия СССР (пр. Генерала Острякова).
- территория городского пляжа «Хрустальный» (набережная Перелешина);
- территория парка «Учкуевка» (Северная сторона).
В программу зарядки включены: комплекс общеукрепляющих упражнений (утренней гимнастики), танцевальная аэробика, разработанные с учетом возрастных особенностей организма и степени подготовленности участников мероприятия, а также консультации населения по вопросам физической культуры и ведения здорового образа жизни.
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