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В Севастополе стартуют еженедельные зарядки для жителей города "С бодрым утром!"
фото: Bob_Dmyt (pixabay.com)

В Севастополе стартуют еженедельные зарядки для жителей города «С бодрым утром!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:07 01.04.2021

Физкультурно-досуговое мероприятие «С бодрым утром!» в Севастополе стартует в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В 2020 году в общегородских зарядках приняли участие более 3000 человек, — отмечают организаторы.

Зарядки будут проходить в период с 7 апреля по 28 августа по средам и субботам с 7.00 до 8.00 на шести площадках города:

  • территория Балаклавского муниципального округа, парк на пересечении ул. Крестовского и ул. Новикова (остановка «Оболонь»);
  • территория парка Победы;
  • территория парка имени Анны Ахматовой;
  • территория сквера 60-летия СССР (пр. Генерала Острякова).
  • территория городского пляжа «Хрустальный» (набережная Перелешина);
  • территория парка «Учкуевка» (Северная сторона).

В программу зарядки включены: комплекс общеукрепляющих упражнений (утренней гимнастики), танцевальная аэробика, разработанные с учетом возрастных особенностей организма и степени подготовленности участников мероприятия, а также консультации населения по вопросам физической культуры и ведения здорового образа жизни.

В Севастополе стартуют еженедельные зарядки для жителей города "С бодрым утром!"

В Севастополе стартуют еженедельные зарядки для жителей города "С бодрым утром!"

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