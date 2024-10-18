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В Севастополе стобалльники и их педагоги будут получать денежные выплаты
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стобалльники и их педагоги будут получать денежные выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:25 18.10.2024

Выпускники, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, и их преподаватели будут получать денежные выплаты — ранее губернатор Михаил Развожаев поручал разработать такой порядок. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Правительства Севастополя.

Напомню, в этом году по итогам экзаменационной кампании в Севастополе у наших выпускников 22 стобалльных результата, из них половина — по профильной математике. Это рекорд для нашего города и, безусловно, талантливых детей и их педагогов нужно поощрять. Поэтому ранее я поручил коллегам проработать механизм таких выплат, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Поощрительная выплата будет осуществляться ежегодно, начиная с этого года:

  • для выпускников размер выплаты составит 50 тысяч рублей за каждый предмет, по которому они получили 100 баллов на ЕГЭ;
  • для преподавателей предусмотрена выплата 100 тысяч рублей за каждого ученика и за каждый предмет, по которому ученик получил 100 баллов на ЕГЭ. Если в подготовке к экзамену участвовали два и более педагога — поощрение будет выплачиваться им пропорционально.
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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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