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В Севастополе строго накажут нарушителя ПДД – водителя маршрутного автобуса

В Севастополе строго накажут нарушителя ПДД – водителя маршрутного автобуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:33 19.03.2024

В Севастополе сотрудники ГИБДД постоянно мониторят соцсети, в которых неравнодушные граждане частенько выкладывают фото и видео нарушений ПДД. В очередной публикации шла речь о грубом нарушении правил водителем маршрутного автобуса.

13 марта, в 18:25, в районе дома № 11А на Фиолентовском шоссе 59-летний водитель маршрутного автобуса, пересёк сплошную линию разметки, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил обгон транспортного средства. Своими действиями он нарушил ПДД, а также создал аварийную ситуацию, подвергнув опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения.

По факту нарушения сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка, установили личность правонарушителя. Полицейскими в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Согласно действующему законодательству, данное правонарушение влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.

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