В Севастополе строит медицинский кластер. Говорят — работы идут хорошими темпами

Медицинский кластер — больницу скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера — сейчас возводят на Камышовом шоссе. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Заказчиком выступает «Единая дирекция капитального строительства», генеральным подрядчиком — ООО «РТ-СоцСтрой».

По словам специалистов, работы на БСМП идут хорошими темпами, полностью завершены монолитные работы на первом, втором и пятом блоках. Заканчиваются монолитные работы на отметках седьмого этажа на третьем — восьмиэтажном — блоке. Выполняются монолитные работы на втором этаже на четвертом блоке и завершаются работы по заливке здания конференц-зала. Специалисты ведут работы по устройству наружной гидроизоляции цокольного этажа, засыпки пазух котлована, кладки наружных стен. Уже заказана оконная продукция, элементы фасада и сейсмоизолирующих конструкций.

По больнице скорой медицинской помощи, как мы и планировали, к концу года полностью будут построены все корпуса, уже на сегодняшний момент заказаны оконные блоки, в ноябре начнется их монтаж, а также монтаж кровли. То есть к концу года тепловой контур больницы скорой медицинской помощи будет завершен. По онкоцентру ставим такую же задачу, но возможно, срок сдвинется на начало следующего года. После этого можно будет приступать к отделочным внутренним работам. Эти работы должны быть завершены в следующем году, параллельно должно быть закуплено оборудование и соответственно начаться монтаж оборудования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

На сегодня в новом корпусе онкологического диспансера выполнены бетонные работы, выполняются работы по устройству плит этажей, производится армирование вертикальных конструкций.

Как отметил Михаил Развожаев, ввиду технологической сложности объекта, могут возникать корректировки в ходе работ. В частности, речь идет о замене субподрядчика для проведения работ в онкологическом диспансере. Тем не менее, кардинально это обстоятельство на темпы строительства объекта не повлияет.

Фактически сегодня уже площадка онкодиспансера передана новому субподрядчику, в ближайшее время будут мобилизованы рабочие, стройка продолжится. Никаких серьезных проблем это не принесёт, то есть, работа плавно продолжится, только уже с новым субподрядчиком. У него есть все силы, возможности, техника уже здесь, — подчеркивает глава города.

В планах — завершить работы по двум объектам в 2025 году.

Напомним, больница скорой медицинской помощи рассчитана на 470 коек и 200 посещений в смену. В ее структуру войдут приемное отделение, диагностический блок, операционный блок, стационар, лабораторный блок со вспомогательными службами и пищеблок. Онкологический диспансер рассчитан на 150 коек и 100 посещений в смену. В медучреждении предусмотрены диагностическое и операционное отделения, цитологическая лаборатория, аптека и пищеблок.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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