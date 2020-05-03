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В Севастополе строительство дома для реабилитированных граждан намерены завершить досрочно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строительство дома для реабилитированных граждан намерены завершить досрочно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:52 03.05.2020

Согласно документам, изначально сдача дома для реабилитированных граждан в Севастополе запланирована на октябрь. В ходе заседания Правительство Севастополя одобрило перераспределение 113 млн 49 тыс. рублей из средств бюджета этого года, а также восстановление 90 млн рублей из бюджета 2018 года, необходимые для достройки дома.

С учетом того, что смета актуализирована и все ресурсы выданы, прошу подключить все ресурсы и завершить работы раньше октября.  Достройки этого дома люди ждут очень давно и с моральной точки зрения тянуть дальше нельзя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева.

В Правительстве города отмечают: планы построить дом для реабилитированных народов были еще в 2007 году «при Украине», но проекту не суждено было свершиться. Строительство дома началось только после воссоединения Севастополя с Россией. Объект строится по Федеральной целевой программе.

В Севастополе строительство дома для реабилитированных граждан намерены завершить досрочно

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