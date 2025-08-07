В Севастополе строителя подозревают в краже ювелирных изделий у своего работодателя

Такой уровень доверия не оставил работника равнодушным – он тайком вскрыл коробки с вещами, в одной из них обнаружил шкатулку с золотой подвеской и кольцом с драгоценным камнем, и украл их. Похищенные украшения стоимостью 50 тысяч рублей строитель сбыл в ломбард, а вырученные 18 тысяч рублей потратил на свои нужды.

Обнаружив через несколько дней пропажу ювелирки, владелец квартиры обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю