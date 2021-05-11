В Севастополе строят детский сад на 220 мест

Новый детский сад на 220 мест в Севастополе ведётся на улице Героев Бреста в Гагаринском районе. На сегодняшний день завершены монолитные работы стен технического подполья, ведется подготовка перекрытия первого этажа, планировка территории. Работы по устройству инженерных сетей практически завершены.

В ходе контрольных мероприятий отмечена высокая строительная готовность объекта. Соблюдается график производства работ. Дошкольное учреждение будет двухэтажным и рассчитано на 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В каждой группе предусмотрена игровая комната, раздевалка, спальня, буфет. Физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок будут общими, — цитирует пресс-служба Правительства директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По словам чиновника, детский сад оборудуют всем необходимым для удобства маломобильных групп населения – запроектирован пассажирский лифт.

По словам генерального директора компании-подрядчика Юлии Губановой, на территории дошкольного образовательного учреждения предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок.

Завершение строительства объекта запланировано в конце 2021 года.

Особых проблем на объекте нет, существует одна – вышка сотовой связи, но в ближайшее время ее перенесут на другой земельный участок, – говорит Илларион Гапицонов.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе также началось строительство еще четырех дошкольных учреждений: детский сад в районе 5 км Балаклавского шоссе, на улице Хрусталева, в поселке Кача и бухте Казачья, а также ведется строительство детских садов на улицах Горпищенко и Шевченко, которые смогут принять еще порядка 1500 детей.