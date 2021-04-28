В Севастополе строят дом для детей-сирот

В Севастополе на Лабораторном шоссе продолжается строительство жилого дома, в котором 54 квартиры предназначены для детей-сирот.

В настоящий момент готово уже 4 этажа из 12. Строительная готовность объекта – более 30%. Сдать многоквартирный дом планируем в первой половине 2022 года. По условиям контракта застройщик передаст городу 54 отремонтированных, благоустроенных жилых помещения площадью не менее 33 кв. м. для последующей передачи детям-сиротам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В Севастополе на квартирном учете стоят около 600 детей-сирот, для которых Правительство Севастополя планирует строить дома.

На Корабельной стороне подобраны земельные участки, в ближайшее время планируем начать проектирование и дальнейшее строительство домов для детей-сирот, – говорит директор департамента.

Дом на Лабораторном шоссе строит ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый». Цена контракта – 134,3 млн рублей.

В границах строительства комплекса многоквартирных жилых домов проектом предусмотрены: три сблокированные жилые секции, открытые площадки для стоянки автомашин общей вместимостью 162 машино-места, площадки для детей дошкольного и школьного возрастов, спортивные и хозяйственные площадки, контейнерные площадки для сбора отходов, а также комплексное озеленение. В радиусе двух километров от дома есть четыре детских сада и школа.