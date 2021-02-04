В Севастополе строят дом, в котором 54 квартиры предназначены для детей-сирот

Дом, в котором 54 квартиры предназначены для детей-сирот (, в Севастополе строят по адресу Лабораторное шоссе, 33.

В прошлом году мы внесли изменения в госпрограмму «Жилище» — это позволяет нам строить дома самостоятельно и принимать участие в долевом строительстве. Закупать квартиры для детей-сирот или жителей аварийных домов не получалось из-за того, что стоимость квадратного метра на рынке оказалась выше наших лимитов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Проект разработан с учетом требований — однокомнатные квартиры площадью 33 кв. м, двухкомнатные 54-56 м кв. м и нестандартные — 42-44 кв. м.

Последние 20 лет такие площади в Севастополе никто не строил, — отмечает представитель застройщика Александр Лысенко.

Строительные работы планируется завершить до конца года. Передача квартир — первый квартал 2022 года.

Территория будет благоустроена. В радиусе 2 км четыре детских садика, школа, — заявил Илларион Гапицонов.

В Севастополе на квартирном учете стоят чуть менее 600 детей-сирот. Для них Правительство Севастополя планирует строить дома.

Уже подобраны земельные участки, в ближайшее время планируем начать проектирование и дальнейшее строительство домов для детей-сирот. В этом году постараемся сдать один такой дом, — подчеркивает Илларион Гапицонов.

Дом на Лабораторном шоссе, 33 строит ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый». Цена контракта – 134,3 млн рублей. По условиям контракта застройщик передаст в казну города 54 благоустроенных жилых помещения с ремонтом, площадью не менее 33 кв. м., для последующей передачи детям-сиротам.

иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя