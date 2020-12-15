В Севастополе строят дополнительный корпус школы № 54

Новый корпус школы №54 рассчитан на 450 учеников начальных классов.

Сейчас на объекте производится демонтаж существующих зданий, сооружений, вывоз строительного мусора, ведутся работы по обустройству строительной площадки. Здание дополнительного корпуса будет состоять из трёх этажей. Подрядчиком по данным работам выступает местная севастопольская организация «Альфа Групп», государственный контракт мы заключили в начале декабря. Сдача объекта по контракту 2022 год. После завершения строительства выполним благоустройство и озеленение территории, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В новом корпусе проектом предусмотрены учебные классы, игровые комнаты, кабинет логопеда, два кабинета информатики, спортивный и хореографический зал.

Нашей школе очень необходим дополнительный корпус. Мы достаточно долго ждали начала его строительства. Мы только за то, чтобы этот корпус был поскорее построен. Подрядчик учел все наши пожелания, на стадии проектирования мы предложили предусмотреть большой спортивный зал и музыкальный, чтобы наши дети могли развиваться всесторонне, – отмечает директор средней общеобразовательной школы № 54 Алла Иликбаева.

Новый корпус школы будет оборудован всем необходимым для удобства маломобильных групп населения.