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В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России

В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:56 20.10.2021

В Севастополе работы по строительству и реконструкции филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации ведутся на улице Горпищенко.  Первый заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов совместно с представителями подрядчика провели встречу с жителями близлежащих домов, которые были  обеспокоены  временным переносом забора на часть проездной дороги по улице Жерве, ведущей к их домам. По словам чиновника, мера временная и связана с проведением работ по выравниванию рельефа участка и установкой подпорной стены высотой 5,5-6 метров.

Для устройства фундамента подпорной стены, чтобы обеспечить безопасность жителей, необходимо вынести забор примерно на 2 метра на территорию дороги, ведущей к домам людей. При этом проезд легкового автотранспорта будет обеспечен, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Ахмедова.

В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России

Для проведения работ потребуется примерно 2 месяца, после  чего ограждение будет демонтировано, а дорога благоустроена.

В настоящий момент на объекте произведены демонтажные работы старого спального корпуса, выполнены работы по подготовке основания новых зданий, приступили к монолитным работам. Здесь будут располагаться два корпуса: учебный и спальный, а также столовая. Далее перейдем к реконструкции здания административного корпуса – планируется полное восстановление исторического облика здания. Построим и крытый спортивный корпус, котельную и открытые площадки, – подчеркивает представитель компании-подрядчика Алексея Трубачева.

Напомним, Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации был создан в 2020 году. В августе 2021 г. филиал стал самостоятельным образовательным учреждением – Севастопольским кадетским корпусом Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина. Сейчас в Севастопольском кадетском корпусе проходит обучение 139 кадетов. В учебном заведении открыто шесть классов: один 8-й, два 9-х, один 10-й и два 11-х. В 2022 году планируется открыть новое здание кадетского корпуса, рассчитанное на численность учеников до 200 человек.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строят Кадетский корпус Следственного комитета России

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