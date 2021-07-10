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 В Севастополе строят канализационные сети на проспекте Гагарина

В Севастополе строят канализационные сети на проспекте Гагарина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:20 10.07.2021

На проспекте Гагарина в Севастополе ведётся строительство канализационных сетей. Как отметил директор городского Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, проектом предусмотрена прокладка внутриквартальных сетей бытовой канализации.

В настоящий момент уже идет поэтапное подключение жилых домов без прерывания процесса строительства. В ближайшее время первые два дома будут переключены. К концу этого года мы планируем полностью завершить работы, – отметил Гапицонов.

Глава Департамента капстроительства подчеркнул, что подключение осуществляется в проектируемые колодцы дворовой канализации с последующим сбросом в уличный коллектор. Существующие выгребные ямы планируется очистить, продезинфицировать и засыпать.

С вопросом проведения канализации в этом районе жители ко мне обратились еще в 2019 году. Мы были здесь с губернатором и приняли решение включить мероприятие в программу. Проектирование завершено, пройдена экспертиза, подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ. С жителями прошли по маршруту прокладки трассы канализации, разъяснили все моменты будущего подключения и ответили на волнующие вопросы, – рассказал спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Сейчас на объекте ведётся устройство котлованов и траншей, а также укладка канализационных труб. Работы выполняет компания «АКВАПРУВ». Цена контракта – 6,09 млн. рублей.

Отметим, что для строительства самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации специалисты применяют современные технологии с использованием полиэтиленовых технических труб. Нормативный срок службы данных водопроводов – 50 лет.

 

 В Севастополе строят канализационные сети на проспекте Гагарина

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе строят канализационные сети на проспекте Гагарина

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