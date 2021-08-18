В Севастополе строят корпуса медицинского кластера

Губернатор и управляющий директор по контролю за строительством «Ростеха» Елена Сиэрра посетили стройплощадку будущего медицинского кластера. Сейчас здесь ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты третьего блока – это будущий стационар больницы скорой медицинской помощи на почти 400 коек.

Внесены необходимые изменения в проектную документацию, решается вопрос с удорожанием ряда материалов, прежде всего металла, согласован перечень необходимого медицинского оборудования, с учётом возможностей компании Швабе, входящей в группу Ростеха. Подрядчик наращивает мощности на объекте. Оперативно обсудили, что ещё нужно сделать, чтобы стройка шла ритмично, –цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Медицинский кластер на Фиолентовском шоссе будет предназначен для оказания срочной медицинской амбулаторной и стационарной помощи взрослому населению. В состав комплекса войдут:

корпус приемного отделения, операционный блок, корпус стационара, поликлинический блок с диагностикой, лабораторный блок, административный блок с конференц-залом, блок вспомогательных подразделений и отдельно строящий гараж на 10 автомобилей.

Больница рассчитана на 470 коек, из них:

393 – в палатных отделениях, 39 – в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 6 реанимационных и 12 диагностических при приемном отделении, 20 – в дневном стационаре.

В поликлинике смогут принимать 200 пациентов в смену. Центр амбулаторной хирургии рассчитан на 20 мест и 10 операционных.