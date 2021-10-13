В Севастополе строят Мартыновский канализационный коллектор

В Севастополе продолжается строительство Мартыновского канализационного коллектора.

Объект в высокой степени готовности: в полном объеме завершена гидроизоляция, сейчас ведется монтаж канализационных труб. Всего две ветки общей протяженностью почти 4 тыс. метров. Длина инженерного тоннеля – 1253 метра. Планируем данное сооружение ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2022 года, хотя по контракту срок окончания работ – ноябрь 2022 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По словам руководителя ведомства, инженерный тоннель будет использован не только под канализационный коллектор, но и обеспечит водоотведение будущего культурного кластера и переключение действующих изношенных канализационных сетей на этой территории.

Работы выполняет подрядная организация «СоюзДонСтрой». Цена контракта – 495,9 млн. рублей.

При геологических изысканиях здесь были обнаружены карстовые пустоты объемом 450 куб. метров, которые в процессе производства работ были полностью заполнены цементно-песчаным раствором. Таким образом мы предотвратили возможное обрушение полости. Осталось выполнить строительство открытого канала и соединить его с канализационной насосной станцией, – отмечает начальник участка компании-подрядчика Денис Леонов.

Проектом предусмотрено строительство напорного канализационного трубопровода в две нитки диаметром 630 мм каждая от площадки существующей насосной станции до камеры гашения перед действующим участком самотечной части тоннеля.