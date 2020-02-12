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В Севастополе строят новый детский садик

В Севастополе строят новый детский садик

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:22 12.02.2020

В Севастополе строительство нового детского сада началось в Нахимовском районе на улице Горпищенко. Сдача в эксплуатацию планируется на декабрь 2021 года.

Начато строительство еще одного детского сада на 220 мест, рассчитанного на 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с благоустроенной современной инфраструктурой. В учреждении предусмотрены залы для спортивных и музыкальных занятий, класс хореографии. За пять лет – это уже 8-й объект социального строительства для детей дошкольного возраста. Подрядная организация уже приступила к работам подготовительного периода, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

Строительно-монтажные работы осуществляет подрядная организация ООО «Гермес». В настоящее время на объекте ведутся геодезические работы, идет обустройство городка строителей, разработка котлована для здания детского сада.

В Севастополе строят новый детский садик В Севастополе строят новый детский садик В Севастополе строят новый детский садик В Севастополе строят новый детский садик

В Правительстве Севастополя отмечают: в настоящее время завершается строительство двух новых детских садов: по улице Симонок и дополнительного корпуса детского сада №43 в селе Орлиное.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строят новый детский садик

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