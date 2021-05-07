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В Севастополе строят подстанцию скорой помощи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строят подстанцию скорой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:08 07.05.2021

В Севастополе новая подстанция №1 Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф появится в районе Горпищенко.  Она будет рассчитана на четыре бригады.

В конце декабря 2022 года на этом месте появится полноценная двухэтажная подстанция скорой медицинской помощи, которая будет оказывать круглосуточную высокотехнологичную помощь взрослому и детскому населению. На первом этаже будут расположены теплый бокс на четыре машины, бокс для мойки и дезинфекции машин, бокс с ямой для мелкого ремонта, комната отдыха водителей, гардеробные, диспетчерская и сопутствующие кладовые. На втором этаже – административные помещения, комнаты отдыха медицинского персонала, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова. 

С подрядчиком заключен контракт на сумму 177,9 млн рублей.

Согласно проекту организации строительства в настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы, обустройство внутренних временных дорог и пункта мойки колес. В ближайшие несколько дней ждем от Гипроздрава откорректированную рабочую документацию и приступим к разработке котлована, – отмечает директор по строительству компании-подрядчика Александр Зимин.

Проектом также предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

В Севастополе строят подстанцию скорой помощи

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