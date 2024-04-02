В Севастополе строят больницу скорой медпомощи и новый корпус онкодиспансера

Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Заказчиком выступает «Единая дирекция капитального строительства», генеральным подрядчиком — ООО «РТ-СоцСтрой». Ранее по поручению губернатора на месте строительства был создан штаб, в который вошли представители подрядчика, ЕДКС, ресурсоснабжающих организаций, Севгосстройнадзора и Роскапстроя.
Работы существенно набрали темп и идут согласно графику. Сейчас приоритетная задача — окончательно согласовать перечень медицинского оборудования, которое будет установлено в обеих больницах. Не секрет, что по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернатива найдена, но и габариты оборудования тоже могут поменяться, а значит, что, возможно, последует корректировка конструктивных решений некоторых помещений на объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.
За март строители выполнили все запланированные объёмы работ. Губернатор подчеркнул, что к концу текущего года все основные работы должны быть завершены:
К декабрю тепловой контур обоих зданий должен быть закрыт. После этого строители перейдут к отделочным работам и монтажу оборудования, — заключил глава города.
Как сообщалось ранее, оба медицинских учреждения будут включать по пять корпусов. Больница скорой медицинской помощи рассчитана на 470 коек и 200 посещений в смену. В её структуру войдут приемное отделение, диагностический блок, операционный блок, стационар, лабораторный блок со вспомогательными службами и пищеблок. Онкологический диспансер рассчитан на 150 коек и 100 посещений в смену. В медучреждении предусмотрены диагностическое и операционное отделения, цитологическая лаборатория, аптека и пищеблок.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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