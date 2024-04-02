В Севастополе строят больницу скорой медпомощи и новый корпус онкодиспансера

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл выездное совещание на строительной площадке медицинского кластера. Больницу скорой медицинской помощи и лечебно- диагностический корпус онкологического диспансера сейчас возводят на Камышовом шоссе.

Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Заказчиком выступает «Единая дирекция капитального строительства», генеральным подрядчиком — ООО «РТ-СоцСтрой». Ранее по поручению губернатора на месте строительства был создан штаб, в который вошли представители подрядчика, ЕДКС, ресурсоснабжающих организаций, Севгосстройнадзора и Роскапстроя.

Работы существенно набрали темп и идут согласно графику. Сейчас приоритетная задача — окончательно согласовать перечень медицинского оборудования, которое будет установлено в обеих больницах. Не секрет, что по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернатива найдена, но и габариты оборудования тоже могут поменяться, а значит, что, возможно, последует корректировка конструктивных решений некоторых помещений на объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

За март строители выполнили все запланированные объёмы работ. Губернатор подчеркнул, что к концу текущего года все основные работы должны быть завершены: