Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе строят больницу скорой медпомощи и новый корпус онкодиспансера
актуально в республике
В Севастополе строят больницу скорой медпомощи и новый корпус онкодиспансера
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строят больницу скорой медпомощи и новый корпус онкодиспансера

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:20 02.04.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл выездное совещание на строительной площадке медицинского кластера. Больницу скорой медицинской помощи и лечебно- диагностический корпус онкологического диспансера сейчас возводят на Камышовом шоссе.

Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Заказчиком выступает «Единая дирекция капитального строительства», генеральным подрядчиком — ООО «РТ-СоцСтрой». Ранее по поручению губернатора на месте строительства был создан штаб, в который вошли представители подрядчика, ЕДКС, ресурсоснабжающих организаций, Севгосстройнадзора и Роскапстроя.

Работы существенно набрали темп и идут согласно графику. Сейчас приоритетная задача — окончательно согласовать перечень медицинского оборудования, которое будет установлено в обеих больницах. Не секрет, что по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернатива найдена, но и габариты оборудования тоже могут поменяться, а значит, что, возможно, последует корректировка конструктивных решений некоторых помещений на объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

За март строители выполнили все запланированные объёмы работ. Губернатор подчеркнул, что к концу текущего года все основные работы должны быть завершены:

К декабрю тепловой контур обоих зданий должен быть закрыт. После этого строители перейдут к отделочным работам и монтажу оборудования, — заключил глава города.

Как сообщалось ранее, оба медицинских учреждения будут включать по пять корпусов. Больница скорой медицинской помощи рассчитана на 470 коек и 200 посещений в смену. В её структуру войдут приемное отделение, диагностический блок,  операционный блок, стационар, лабораторный блок со вспомогательными службами и пищеблок. Онкологический диспансер рассчитан на 150 коек и 100 посещений в смену. В медучреждении предусмотрены диагностическое и операционное отделения, цитологическая лаборатория, аптека и пищеблок.

Узнайте больше:  На набережной Корнилова тушили пожар

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 23

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.