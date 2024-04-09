В Севастополе строят ещё одну подстанцию скорой помощи. На улице Горпищенко

Строительство подстанции № 1 Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф продолжается на проспекте Победы. Работы выполняются в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Здание подстанции скорой помощи относится к вспомогательным подразделениям и предназначается для пребывания персонала бригад скорой медицинской помощи, размещения и обслуживания специализированного транспорта. Сейчас работы идут в графике, технические проблемы на объекте отсутствуют. Поставил задачу подрядчику не снижать темпов строительства. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец текущего года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Ивана Погодина.

Строящаяся подстанция двухэтажная, с подвалом и крытым навесом для машин скорой помощи. Общая площадь здания – 1 170 кв. м. Объект будет состоять из транспортной и оперативной частей, а также служебных помещений.

Первый этаж преимущественно будет занят транспортной частью, которая предполагает оборудование тёплого бокса на четыре машины, бокса для мойки и дезинфекции машин, бокса с ямой для мелкого ремонта. Помимо этого, предусмотрено обустройство комнаты отдыха водителей, гардеробной, диспетчерской и сопутствующих кладовых.

На втором этаже расположатся помещения оперативной и служебной частей для водителей и медицинского персонала: комната заполнения документов, помещение хранения и комплектации ящиков выездных бригад, помещение хранения медикаментов и медицинских изделий, помещение хранения лекарственных препаратов, служебно-бытовые зоны для персонала и вспомогательные помещения.

В подвале разместятся венткамера, насосная, индивидуальный тепловой пункт и электрощитовая.