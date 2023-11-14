В Севастополе строят корпус школы № 37 для начальных классов

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев 14 ноября провёл выездное совещание на месте строительства корпуса средней школы № 37 на проспекте Октябрьской революции, 54.

Контракт на строительно-монтажные работы был заключён с подрядной организацией в 2020 году. По информации департамента капитального строительства, сроки исполнения не были соблюдены по объективным причинам: вносились корректировки в проект, были сложности с подключением к сетям. В этом году все вопросы, касающиеся удорожания объекта, были решены. Сегодня работы идут в активном режиме. На объекте завершаются малярные работы, отделка фасада, монтаж слаботочной системы, сантехнические работы, укладка плинтусов и монтаж технологического оборудования.

В новом корпусе будет находиться библиотека с читальным залом, медицинский блок, спортивно-оздоровительные помещения, актовый, тренажёрный и хореографический залы, классы для занятий по музыке и пению, кружковые помещения, в том числе изостудия; также школа будет оборудована пищеблоком полного цикла, работающим на сырье. На территории школы будут расположены спортивные и игровые площадки, также подрядчик реконструировал стадион.

Держу на постоянном личном контроле этот объект. Он достаточно многострадальный, но, тем не менее, мы идём к завершению работ, и в этом году планируем его сдать, чтобы в январе запустить учебный процесс. Сейчас идёт финальная стадия отделки, все тяжёлые грязные работы завершены, монтируется оборудование, уже начали собирать мебель. Корпус рассчитан на 450 учеников начальной школы. Сейчас рассматриваем возможность организовать здесь ещё и центр дополнительного образования. Планируем, что здесь смогут заниматься не только для дети из 37-й школы, но и другие ребята из этого района, у которых нет возможности получать дополнительное образование, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Всего в школе № 37 учится 1 350 школьников. После ввода корпуса в эксплуатацию дети из 1-4 классов будут заниматься в новом здании, ученики 5-11 классов продолжат занятия в старом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя