В Севастополе строят несколько ключевых для города объектов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным 2 июня проинспектировали ход строительства ключевых для города объектов.

Работа началась с посещения стройплощадки на Камышовом шоссе, где сейчас строится медицинский комплекс — больница скорой помощи и нового лечебно-диагностического комплекса онкологического диспансера.

Медицинский кластер будет соответствовать всем мировым стандартам оказания помощи и лечения тяжелых пациентов. На данном этапе завершается согласование технических изменений, связанных с заменой оборудования на объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ирека Файзуллина.

На корпусах онкологического диспансера сейчас идет армирование вертикальных конструкций, монтаж опалубки и кладка наружных стен. В больнице скорой медицинской помощи завершены монолитные работы, строители заканчивают монтаж оконных блоков и приступают к фасадным работам.

Сейчас строительство активно идет в тех частях будущего медицинского комплекса, которых перепроектирование не коснулось. Строительство больницы скорой помощи и онкодиспансера — это сложный объект, есть определённые задержки — но мы понимаем всю последовательность действий, чтобы новые больницы как можно скорее были достроены и начали служить городу, — говорит Михаил Развожаев.

Губернатор и министр проинспектировали ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Проект «Развитие Балаклавы» реализуется по поручению президента Владимира Путина, по инициативе главы государства он включен в перечень инвестиционных проектов по созданию 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны — «Пять морей и озеро Байкал». После ввода в эксплуатацию яхтенная марина сможет принимать более 600 судов; общая протяженность причальной инфраструктуры составит почти 2 километра.

Балаклавская яхтенная марина станет крупнейшим на Черном море центром яхтенного туризма, что привлечет большой туристический поток. Реализация проекта соответствует стратегии комплексного развития прибрежных территорий и повышает инвестиционную привлекательность региона», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ.

На сегодня готовность объекта превышает 47%, сохраняется высокий темп работ; основные работы сконцентрированы на Таврической набережной, где реконструкция идет к завершению; мосты Южный, что на выходе из бухты, и Северный, напротив входа в музейный подземный комплекс, стали надежнее и в два раза шире; строители реконструируют почти 49 километров сетей.

В перспективе яхтенная марина станет ключевым элементом развития морского туризма на Крымском полуострове. А сейчас мы все — свидетели того, как в Севастополе рождается уникальное пространство, новая визитная карточка города, — акцентировал Михаил Развожаев.

Также глава города и руководитель Минстроя России побывали на месте строительства крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

Здесь уже завершен монтаж основных строительных конструкций, выполнен монтаж магистральных инженерных коммуникаций внутри здания, смонтированы локальные очистные сооружения ливневых стоков. Сейчас строители проводят монтаж металлоконструкций ферм, а также связей, монтируется лифтовое оборудование. Производится монтаж систем фасада по периметру объекта.

Вместе с Иреком Энваровичем убедились, что ничего не мешает завершить стройку и уже в Новый год провести здесь первые соревнования по фигурному катанию и хоккею — знаю, что этого ждут ребята, которые занимаются данными видами спорта, — сказал губернатор.

В правительстве Севастополя состоялось совещание по вопросам реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Посмотрел ряд крупных, знаковых проектов, которые станут центрами притяжения, будут стимулировать дальнейшее развитие региона, в том числе жилищного строительства. Это будет обеспечивать налоговые поступления в бюджет, которые лягут в основу доходов Севастополя. Желаю дальнейших успехов вашей команде и выполнения намеченных планов, — подчеркивает Ирек Файзуллин.

В завершение деловой программы Михаил Развожаевпоказал министру строительства и ЖКХ Матросский бульвар — одно из популярнейших мест Севастополя, восстановленное стараниями Алексея Чалого.

У нас плодотворные и конструктивные взаимоотношения с министерством строительства и ЖКХ. Ирек Энваровичлично контролирует ход реализации программы социально-экономического развития, в которой заложено огромное количество объектов для развития города. И мы постоянно находим поддержку и позитивное решение всех проблемных вопросов, — заключил Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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