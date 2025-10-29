Прямо сейчас:
В Севастополе строят ветеринарную инфекционно-диагностическую лабораторию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:05 29.10.2025

Современная ветеринарная лаборатория с инфекционно-диагностическим корпусом и виварием строится на Фиолентовском шоссе, д. 3/1 в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Строительство объекта значительно повысит эффективность работы государственной ветеринарной службы по предотвращению возникновения и лабораторной диагностики особо опасных инфекционных болезней животных, укрепит систему эпизоотического контроля и обеспечит безопасность как животных, так и населения.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет более 20%. По словам главного специалиста отдела ПТО ГКУ ГС «ЕДКС» Елены Казандаевой, уже завершен этап монолитных работ: возведен основной каркас двух ключевых зданий — ветеринарно-лабораторного корпуса и вивария. Сейчас ведутся работы по усилению кирпичной кладки, устройству подпорных стен, бетонированию фундаментной плиты, а также выносу инженерных коммуникаций — в частности, прокладке водопроводных труб.

На строительной площадке задействованы 27 рабочих и четыре единицы крупногабаритной техники. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года, — рассказал руководитель проекта ООО «ТеплостройСервис» Александр Рожков.

Лаборатория будет оснащена современным оборудованием и сможет выполнять до 150 исследований в смену. В её задачи входят диагностика и исследования на особо опасные инфекционные болезни животных, включая: африканскую чуму свиней, высоко патогенный грипп птиц, бешенство, лейкоз, бруцеллёз, лептоспироз, ящур и другие опасные болезни, в том числе общие для животных и человека, методами ПЦР и ИФА диагностики.

Также будут проводиться паразитологические, бактериологические и микологические исследования, в том числе кормов для животных. Данные лабораторные исследования будут проводиться в Севастополе, без необходимости отправки образцов в другие регионы.

На сегодняшний день пробы биологического и патологического материала от животных для ветеринарных исследований  приходится направлять в лаборатории Республики Крым и Краснодарского края. Это увеличивает сроки диагностики и время доставки этих образцов в лаборатории, соответственно оперативность получения результатов исследований на инфекционные заболевания и принятие мер по недопущению их распространения и ликвидации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

