В Севастополе строят жилой дом для детей-сирот. Процесс контролирует прокуратура

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя по поручению прокурора города Андрея Шевцова осуществляет надзорное сопровождение строительства жилого дома № 28 на ул. Братьев Манганари. В этом доме расположены квартиры, которые после ввода объекта в эксплуатацию будут переданы севастопольским детям-сиротам.

В 2023 году между государственным казенным учреждением г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» с ООО «Специализированный застройщик «Союз Строй Инвест» заключен государственный контракт на выполнение работ по долевому строительству многоквартирного дома с последующей передачей в собственность Севастополя объектов долевого строительства. В соответствии с этим документом городу будут переданы 23 квартиры площадью не менее 33 кв. метров.

В октябре 2024 года осуществлен выезд работников прокуратуры района на объект, в ходе которого с участием представителей застройщика осмотрены жилые помещения в нем.

Установлено, что строительство 9-этажного жилого дома, в котором расположены указанные квартиры, уже завершено. В помещениях, предназначенных для сирот, выполнен косметический ремонт, имеются межкомнатные двери. Жилье оснащено всеми необходимыми коммуникациями и оборудованием, необходимым для заселения и проживания в нем. В настоящее время ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию. Застройщиком получено заключение о соответствии построенного объекта требования проектной документации, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.