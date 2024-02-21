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В Севастополе студент медколледжа, вместо того чтобы на фельдшера учиться, бабушек до нитки обирал
Скриншот: УМВД по г. Севастополю

В Севастополе студент медколледжа, вместо того чтобы на фельдшера учиться, бабушек до нитки обирал

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 22:02 21.02.2024

В Севастополе полиция и спецназ Росгвардии задержали 20-летний студент медицинского колледжа из Керчи. Парень — участник мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Подозреваемый подыскал в одном из мессенджеров объявление о работе криминальным курьером. Связавшись с анонимным администратором и обсудив детали предстоящей работы, молодой человек дал согласие сотрудничать с телефонными аферистами. По заданию куратора он приехал в Севастополь и посетил трёх пенсионерок в возрасте от 73 до 88 лет, которым перед его визитом позвонили злоумышленники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их дочери стали виновницами серьёзных дорожных аварий.

Затем якобы для урегулирования вопроса с потерпевшей стороной и непривлечения родственниц к уголовной ответственности мошенники убедили пожилых женщин передать курьеру крупные суммы денег. Находясь в состоянии сильнейшего волнения и думая, что помогают своим близким избежать неприятностей, потерпевшие отдали посыльному все свои сбережения, — сообщили подробности в УМВД по г. Севастополю.

Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

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Полицейские выяснили, что задержанный перечислил похищенные деньги на продиктованные ему расчётные счета, а за свои незаконные услуги получил около 100 тысяч рублей, которые потратил на покупку нового смартфона и подарок своей приятельнице.

В отношении пособника аферистов возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

 

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УМВД России в Севастополе
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