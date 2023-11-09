В Севастополе студент решил подзаработать. Не нашел ничего лучше, чем стать подручным у мошенников

В Севастополе оперативники задержали студента, который работал курьером у дистанционных мошенников.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали очередного пособника аферистов, похитившего 750 тысяч рублей по мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Установлено, что 20-летний житель Ялты, являясь студентом-второкурсником одного из севастопольских вузов, решил подыскать себе высокооплачиваемую работу. Обнаружив в одном из чатов популярного мессенджера подходящее объявление с высоким заработком и частичной занятостью, он связался с анонимным администратором, который в переписке сообщил ему, что предстоящая работа заключается в посещении пожилых граждан, получении от них обманом денег и перечислении их на продиктованные счета. После прохождения процедуры подтверждения личности и обсуждения размера оплаты, молодой человек дал согласие сотрудничать с мошенниками, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

Отметим, что студенту таки удалось «подзаработать». Однако именно эти самые «easy money» привели его на скамью подсудимых. Парень оказался не такой уж «невинной овечкой». Прекрасно понимал, что вытворяет.

По указанию кураторов подозреваемый посетил троих жителей Севастополя преклонного возраста, которым заранее звонили злоумышленники, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что якобы их близкие стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности аферисты убедили потерпевших передать крупные суммы прибывшему молодому человеку, лицо которого было тщательно скрыто кепкой и маской. Получив деньги, курьер перечислил их на подконтрольные мошенникам счета, а себе в качестве вознаграждения оставил 10% от похищенной суммы, — отметили в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. При его личном досмотре полицейскими были обнаружены и изъяты более 60 тысяч рублей, предположительно добытых преступным путём.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.