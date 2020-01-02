В Севастополе суд постановил отправить за решетку экс начальника военного строительного управления

В Севастополе Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении экс начальника строительного управления №7 АО «Главного управления обустройства войск»

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины 1977 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп), ч. 6 ст. 290 (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 6 ст. 290 (получение взятки) УК РФ, — сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что злоумышленник, занимая должность начальника строительного управления №7 АО «Главного управления обустройства войск» в период с октября 2014 года по январь 2016 года получил взятки на общую сумму более 30 млн. рублей. Но не деньгами, а в виде автомобиля иностранного производства, незаконного оказания ему услуг имущественного характера в виде вооруженной охраны, а также двух земельных участков и дома, расположенных в городе Севастополе. Все эти «дары» начальник военного стройуправления получил за оказание «общего покровительства и содействия» в пользу взяткодателей при заключении с ними договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны — «Севастопольское президентское кадетское училище», «Здания и сооружения военного санатория «Крым» (в Партените).

Расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом по ОВД СУ СК России по городу Севастополю.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, их повышенной общественной опасности, особо крупного размера взятки, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 4 года, со штрафом в размере 310 млн. рублей и лишением государственных наград, — отметили в прокуратуре.

Осужденный заключен под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.