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В Севастополе суд проверит тарифы ТКО. Сомневаются в правильности их формирования
фото: musor.moscow

В Севастополе суд проверит тарифы ТКО. Сомневаются в правильности их формирования

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:42 19.08.2020

Ленинский районный суд Севастополя проверит правильность формирования тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Районная прокуратура подала соответствующий иск к региональному оператору – ООО «Благоустройство города Севастополь».

Из искового заявления следует, что в ходе проведения прокурорской проверки ведомством был установлен факт неправильного применения ООО «БГС» в первом полугодии 2018 года тарифа, по которому с населения многоквартирных и частных жилых домов взымалась плата за оказание коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По мнению прокуратуры, расчёт тарифа должен был производиться исходя из стоимости вывоза кубометра твёрдых коммунальных отходов, а не из стоимости вывоза тонны коммунальных отходов, – сообщает пресс-служба суда.

В случае удовлетворения иска региональный оператор обязан будет произвести перерасчёт за оказанные услуги населению города в названный период.

Иск назначен к рассмотрению в открытом судебном заседании на 10 сентября.

В Севастополе суд проверит тарифы ТКО. Сомневаются в правильности их формирования

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