В Севастополе суд рассматривает дело об убийстве, совершённом в караоке-клубе

6 февраля Севастопольский городской суд провёл первое заседание по уголовному делу по обвинению уроженца Республики Дагестан (1977 года рождения), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Согласно материалам дела, обвиняемый в феврале 2019 года, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совместно с двумя другими лицами, находясь в севастопольском баре «Бенефис», причинил телесные повреждения двум гражданам, а также совершил убийство посетителя караоке-клуба. По делу начато судебное следствие. Завершен допрос одного из потерпевших. Следующее судебное заседание по делу назначено на 25 февраля 2020 года на 11 часов, — сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.