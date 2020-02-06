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В Севастополе суд рассматривает дело об убийстве, совершённом в караоке-клубе
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе суд рассматривает дело об убийстве, совершённом в караоке-клубе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:47 06.02.2020

6 февраля Севастопольский городской суд провёл первое заседание по уголовному делу по обвинению уроженца Республики Дагестан (1977 года рождения), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Согласно материалам дела,  обвиняемый в феврале 2019 года, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совместно с двумя другими лицами, находясь в севастопольском баре «Бенефис», причинил телесные повреждения двум гражданам, а также совершил убийство посетителя  караоке-клуба. По делу начато судебное следствие. Завершен допрос  одного из потерпевших. Следующее судебное заседание по делу назначено на 25 февраля 2020 года на 11 часов, — сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

 

В Севастополе суд рассматривает дело об убийстве, совершённом в караоке-клубе

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