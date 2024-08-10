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В Севастополе судоводителей и их пассажиров призвали к порядку

В Севастополе судоводителей и их пассажиров призвали к порядку

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:35 10.08.2024

Морской сезон в севастопольском регионе в разгаре. Для поддержания порядка и обеспечения безопасности на водных просторах и побережье Балаклавы в очередной рейд отправились сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю. Патрулирование провели совместно с представителями Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, которые проверили соблюдение требований особого противопожарного режима.

Прошли морем из Балаклавской бухты до мыса Айя, на котором находится заказник. Сейчас из-за высокой пожароопасности бывать на заповедной территории запрещено. Отдыхающих, которые решили игнорировать это требование, обнаружили в районе Затерянного мира. После встречи с инспекторами они покинули охраняемую природную зону. Выявили и другие нарушения. К административной ответственности привлекли рыбаков, находившихся в лодке без спасательных жилетов, и судоводителей, которые во время морской прогулки разрешали пассажирам купаться в опасных гротах и находиться на плавсредстве не на специально предусмотренных местах, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Призвали к порядку и каякеров: тем, кого жажда острых ощущений манила далеко в море, напомнили, что на таких плавсредствах разрешено двигаться максимум в 250-ти метрах от берега.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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