В Севастополе суды вынесли шесть решений по уголовным делам за взятки инспекторам ДПС

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу в соответствии со статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации:

С начала года судами вынесено шесть решений по уголовным делам за дачу взятки водителями транспортных средств инспекторам дорожно-патрульной службы. В основном, целью предложения денежного вознаграждения во всех случаях стало уклонение от ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения, в том числе, за которые предусмотрено лишение права управления транспортным средством. В каждом из шести случаев водитель пытался договориться с инспектором ДПС о не составлении протокола или даже оставить денежные средства в патрульном автомобиле, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях предотвращения фактов склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия, как снаружи, так и внутри салона. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ.

Согласно статье 291 УК РФ дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения! Не нарушайте ПДД и не предлагайте должностным лицам вознаграждения, пытаясь избежать административной ответственности. Также напоминаем, что пожаловаться на противоправные действия сотрудников полиции граждане могут по телефону доверия 8 (8692) 55–02-02, — подчёркивают в УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

