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В Севастополе супруги планировали сбыть более 500 гр "синтетики"

В Севастополе супруги планировали сбыть более 500 гр «синтетики»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:53 17.07.2025

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Севастополю в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и задержали по подозрению в незаконном обороте запрещённого вещества семейную пару, приехавшую на криминальные заработки из Бахчисарая.

Как предварительно установили полицейские, 34-летняя женщина откликнулась на предложение в сети Интернет стать наркокурьером, после чего вовлекла в противоправную деятельность своего 27-летнего мужа. Подельники вместе занимались распространением наркотиков через закладки, а криминальный товар для сбыта получали от кураторов. При обследовании съемной квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, а также упаковочные материалы и электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД. Экспертное заключение показало, что в свёртках находятся наркотические средства синтетического происхождения — альфа-PVP общей массой более 665 граммов, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В ходе дальнейших мероприятий полицейские изъяли из трёх схронов полимерные свёртки, содержащие наркотического средства альфа-PVP. Всего стражи правопорядка изъяли свыше 700 грамм наркотиков.

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В отношении задержанных следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, им грозит до двадцати лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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