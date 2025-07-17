В Севастополе супруги планировали сбыть более 500 гр «синтетики»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Севастополю в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и задержали по подозрению в незаконном обороте запрещённого вещества семейную пару, приехавшую на криминальные заработки из Бахчисарая.
Как предварительно установили полицейские, 34-летняя женщина откликнулась на предложение в сети Интернет стать наркокурьером, после чего вовлекла в противоправную деятельность своего 27-летнего мужа. Подельники вместе занимались распространением наркотиков через закладки, а криминальный товар для сбыта получали от кураторов. При обследовании съемной квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, а также упаковочные материалы и электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД. Экспертное заключение показало, что в свёртках находятся наркотические средства синтетического происхождения — альфа-PVP общей массой более 665 граммов, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В ходе дальнейших мероприятий полицейские изъяли из трёх схронов полимерные свёртки, содержащие наркотического средства альфа-PVP. Всего стражи правопорядка изъяли свыше 700 грамм наркотиков.
В отношении задержанных следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, им грозит до двадцати лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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