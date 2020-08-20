В Севастополе сутки тушили лесной пожар

19 августа в 13 часов 55 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что в Республике Крым у границы с севастопольским регионом в районе села Новобобровка горит лес. К месту были направлены подразделения МЧС России от Севастополя: отделения 4-й пожарно-спасательной части, Специализированного отряда, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Кроме того, к месту выдвинулись силы Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, Севастопольского и Крымского лесхоза, регионального отделения ВДПО, представители казачества и предприятия «Севавтодор».

По прибытию подразделений к месту было установлено, что происходит низовое горение сухой растительности. Пожарные Севастополя быстро локализовали пламя, не допустив его распространения на населённые пункты и перехода горения на территорию севастопольского региона. Полностью последствия пожара ликвидированы 20 августа в 14 часов 35 минут. Его площадь составила 4 гектара, — фото пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе