В Севастополе свой первый ЕГЭ сдали более 800 одинадцатиклассников

23 мая прошли первые экзамены для одиннадцатиклассников. Выпускники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Эти экзамены не относятся к числу обязательных, их выпускники сдают в качестве вступительных экзаменов в ВУЗ. Результаты экзаменов выпускники узнают в своих школах и в личном кабинете на Госуслугах не позднее 9 июня.

Сегодня в четыре пункта проведения этих экзаменов пришли более 800 севастопольских выпускников: на ЕГЭ по химии зарегистрированы 281 человек, ЕГЭ по литературе сдают 186 человек, на ЕГЭ по истории зарегистрировано 411 человек. Традиционно, как и в прошлые года, в пунктах проведения экзаменов находятся общественные наблюдатели, аккредитованные люди, которые прошли обучение. С этого года в пропускной зоне пункта проведения экзаменов могут присутствовать представители родительской общественности. Присутствие родителя на пункте проведения экзамена необходимо, чтобы у родителей не было вопросов, что их детей никто не обидит, никто не нарушает личные границы выпускников, что все проходит без каких-либо нарушений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Татьяну Лукашевич.

В экзаменационном пункте на базе школы № 22 им Н.А. Острякова присутствовала мама будущей выпускницы.

В этом году наблюдатель от родительской общественности присутствует впервые. Участие в наблюдении за процессом добровольное. Я, как мама будущей выпускницы, решила лично посмотреть, как проходит весь процесс. К проведению экзамена у нас все готово, все под контролем, согласно регламенту. Смотрим на состояние детей, успокаиваем, так как ребята нервничают, желаем им удачи, чтобы все получилось. Также смотрим на внешний вид, на наличие ручек, чтобы бутылка с водой, которую они взяли, была в прозрачной упаковке, – отмечает представитель родительской общественности Елена Байдина.

Длительность ЕГЭ по химии – 3 часа 30 минут. Экзаменационная работа состоит из 34 заданий. К каждому варианту экзаменационной работы прилагаются справочные материалы, во время экзамена разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

Напомним, что в основной период ЕГЭ с 23 мая по 4 июля планируют сдавать более 2 597 севастопольцев. Всего для проведения ЕГЭ организовано 13 пунктов проведения экзаменов на базе школ города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя