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В Севастополе сынуля украл у матери... два пылесоса
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе сынуля украл у матери… два пылесоса

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:56 22.06.2020

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась местная жительница — у нее из квартиры похитили два пылесоса.

Полицейские установили, что к краже причастен сын потерпевшей и задержали его. Установлено, что злоумышленник похитил бытовую технику, когда матери не было дома и сдал в ломбард. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

 

В Севастополе сынуля украл у матери... два пылесоса

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