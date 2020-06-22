В Севастополе сынуля украл у матери... два пылесоса

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась местная жительница — у нее из квартиры похитили два пылесоса.

Полицейские установили, что к краже причастен сын потерпевшей и задержали его. Установлено, что злоумышленник похитил бытовую технику, когда матери не было дома и сдал в ломбард. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

