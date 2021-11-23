В Севастополе таки строят очистные сооружения «Южные»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл штаб на стройплощадке очистных сооружений «Южные» с участием заместителя губернатора Алексея Парикина, руководителя профильного ведомства Иллариона Гапицонова, представителей подрядчика и руководства очистных сооружений. Глава города отметил, что КОС «Южные» – самый проблемный объект и связано это с несколькими причинами.

Здесь две проблемы – это проектная документация и подорожание всех строительных материалов, которое пришлось на активную фазу работ. Чтобы севастопольские очистные стали действительно современным технологичным объектом, проект пришлось практически полностью переделать. Работу разбили на этапы, чтобы перепроектирование одних элементов не останавливало стройку тех частей, где уже пройдена экспертиза и получены все разрешения. Главгосэкспертиза пошла нам навстречу – мы будем получать заключения отдельно на каждый этап, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Сейчас на объекте ведутся активные строительные работы, в которых задействованы более 50 человек и 7 единиц техники. На площадке завершён демонтаж зданий и сооружений, выполнена траншея для подводящего коллектора, идёт заливка фундаментов зданий механической очистки сточных вод и административно-бытового комплекса. Вчера принимали очередные 400 кубов бетона.

Плановый срок окончания всех работ – конец 2024 года, но стоит задача максимального ускорения всех процессов, чтобы сдать комплекс полностью в 2023 году, – заявил губернатор.

Напомним, что проект предусматривает строительство канализационных очистных сооружений производительностью 130 тыс. куб. м/сутки с возможностью увеличения до 160 тыс. и возможностью вторичного использования технической воды. Строители изучили опыт самых современных подобных сооружений в других регионах страны.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя