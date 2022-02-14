В Севастополе темпы прироста заболеваемости коронавирусом снижаются

В Севастополе продолжает увеличиваться количество выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом темпы прироста заболеваемости снижаются.

Ситуация по коронавирусу приближается к выходу на плато, 18% из 949 коек свободно. Количество госпитализированных за неделю уменьшилось на 4% и составило 469 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатор Александра Кулагина.

Ранее губернатор Михаил Развожаев поручал проанализировать нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения, так как в медучреждениях сохраняется большой поток пациентов с коронавирусом. По словам Александра Кулагина, нагрузка на медперсонал существенно снизилась из-за возможности дистанционной выписки больничных. Так, на линию 122 поступил 1 551 звонок по вопросу оформления листков нетрудоспособности. За неделю в дистанционном формате выписано 1 129 больничных. Вице-губернатор отметил, что необходимости в приостановлении оказания первичной медицинской помощи сейчас нет.

Также в Севастополе на 14% снизилась заболеваемость ОРВИ, при этом эпидемиологический порог еще превышен. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Анна Мелюх сообщила, что на данный момент в 18 школах закрыто 32 класса, ранее на дистанционном обучении находилось 168 классов.

На прошлой неделе на базе региональной информационной системы было проведено 3 тысячи онлайн-уроков. Ранее были обращения о сбоях в системе, в настоящий момент работа налажена, — говорит директор департамента образования и науки Лариса Сулима.

В детских садах города закрыто 13 групп. В сфере дополнительного образования по поручению губернатора уменьшено количество воспитанников, одновременно находящихся на занятиях. «По дополнительному образованию ограничений не вводим, наблюдаем за динамикой. Если она будет позитивной, то пройдем этот пик без дополнительных ограничений», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, в городе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Первый этап прошли более 300 тысяч человек, второй – более 287 тысяч жителей региона. Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».