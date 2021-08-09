В Севастополе темпы распространения коронавирусной инфекции не снижаются, а растут

В Севастополе распространение коронавирусной инфекции остаётся на высоком уровне.

За неделю у нас заболеваемость составила 1 356 человек – это в 1,16 раз больше, чем показатель прошлой недели. Также увеличились темпы прироста: суточный составил 0,97, а недельный – 0,89. Значительно вырос коэффициент распространения – он составил 1,2, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

В Севастополе для пациентов с коронавирусной инфекцией развёрнута 971 койка, из которых 106 коек свободны, 865 – заняты. Значительную долю госпитализированных пациентов составляют люди старше 65 лет – 331 человек. Также в инфекционной больнице находится большое количество детей с ОРВИ и коронавирусом – 92 ребёнка.

Все медицинские учреждения оснащены необходимым запасом лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и кислорода», — добавил вице-губернатор.

Третья волна коронавирусной инфекции отличается повышенным уровнем потребления медицинского кислорода, подчеркнул директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Потребление кислорода идёт серьезное, но его достаточно. Больше людей стали кислородозависимы относительно второй волны, — говорит Виталий Денисов.

Губернатор Михаил Развожаев отметил очень высокую смертность и серьезные последствия от распространяющегося штамма заболевания.

Умирают и 40-летние, и если случаи запущены, достаточно тяжело бороться с последствиями. На борьбу с коронавирусом направляются существенные суммы. Это направление и дальше будет финансироваться, но надо вакцинироваться, — заявил губернатор.

По словам Виталия Денисова, темпы вакцинации в Севастополе снизились. На сегодняшний день первым компонентом привито 122 тысячи человек, вторым – 106 тысяч. Доля лиц старше 65 лет – порядка 40%. Осложнений после вакцинации не зарегистрировано.

Видел, что вырос процент людей, которые не приходят за вторым компонентом вакцины. Звоните, приглашайте людей, вакцинацию надо завершать. В преддверии 1 сентября нужно ещё раз провести работу с педагогами, сотрудниками государственных учреждений, которые в начале сентября столкнутся с большим количеством людей и будут подвергаться опасности, — подчёркивает Михаил Развожаев.

Напомним, в городе развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, площади 50-летия СССР, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».