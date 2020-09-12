В Севастополе теперь есть Аллея студенческих отрядов

Аллею студенческих отрядов Севастополя открыли в честь празднования пятилетия крупнейшей молодежной организации региона в парке Победы. Более 150 представителей студотрядов высадили 45 туй у главного фонтана. Напомним, несколько лет назад именно бойцы студенческих отрядов помогали в строительстве парка и готовили его к открытию.

В 2015 году 10 человек приняли решение создать региональное отделение студенческих отрядов в Севастополе и сейчас приятно видеть, как эта организация выросла в такое большое сообщество. В этом заслуга каждого из вас: командира, комиссара, руководителя организации! Ваш вклад невероятно велик!, — цитирует пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» заместителя начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марину Слонченко.

Для участников мероприятия выступили творческие танцевальные и вокальные коллективы, а лучшие активисты организации, а также те, кто стоял у истоков создания регионального отделения были отмечены благодарственными письмами.

Студенческие отряды Севастополя сегодня – мощнейшая организация, которая может брать на себя любые вызовы, успешно с ними справляться и при этом оставаться самой топовой! – отметил руководитель регионального отделения студенческих отрядов Севастополя, Денис Кондратьев.

СПРАВКА: Мероприятие организовано Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»