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В Севастополе теперь есть летний кинотеатр. Работает на Матросском бульваре

В Севастополе теперь есть летний кинотеатр. Работает на Матросском бульваре

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:59 04.08.2020

Летний кинотеатр на Матросском бульваре работает со вторника по воскресенье включительно — показывают кино и мультфильмы отечественного производства.

Торжественное открытие кинотеатра у нас состоялось в субботу и в эти выходные мы показали первые сеансы для наших зрителей. Кинотеатр уже пользуется популярностью. Пока больших прокатных премьер нет, поэтому в августе мы показываем всеми любимые фильмы отечественного производства. Мы популяризируем отечественное кино и мультфильмы с целью приобщения молодежи к классике. Кинотеатр будет работать шесть дней в неделю со вторника по воскресенье. Помимо бесплатных показов будем добавлять платные. Афиша будет обновляться каждую неделю. С расписанием сеансов можно ознакомиться на афишах в центре города, на официальном сайте «Севастополь кино» и Правительства города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Государственного автономного учреждения культуры города Севастополя «Севастополь кино» Дмитрия Гарнегу.

Кинотеатр, отмечают специалисты, оснащен новейшей техникой – установлен цифровой проектор, который позволяет демонстрировать фильмы в современных форматах. Вместимость кинотеатра 235 мест.

Расписание сеансов:

4 августа

  • «Приключения Винни Пуха» 3 серии
  • Сборник мультфильмов СССР
  • «Человек-амфибия» 16+
  • Фантастика, драма, мелодрама СССР 1961 г. Режиссер: Владимир Чеботарев

5 августа

  • «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
  • Мультфильм, СССР
  • «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
  • Фантастика, комедия, приключения СССР 1973 г. Режиссер: Леонид Гайдай

6 августа

  • «38 попугаев», «Куда идёт слонёнок», «Как лечить удава?», «Бабушка удава»
  • Сборник мультфильмов СССР
  • «Жестокий романс» 12+
  • Драма, мелодрама, история СССР 1984 г. Режиссер: Эльдар Рязанов

7 августа

  • «Кот-рыболов», «Серая шейка»
  • Сборник мультфильмов СССР
  • «Я шагаю по Москве» 12+
  • Мелодрама, комедия, СССР 1963 г Режиссер: Георгий Данелия

8 августа

  • «Мойдодыр», «Верните Рекса»
  • Сборник мультфильмов СССР
  • «Формула любви» 0+
  • Мелодрама, комедия СССР 1984 г. Режиссер: Марк Захаров

9 августа

  • «Золушка», «Лесные путешественники»
  • Мультфильмы, СССР
  • «Берегись автомобиля» 0+
  • Мелодрама, комедия, СССР 1966 г. Режиссер: Эльдар Рязанов

Начало сеансов в 21:00. Вход свободный.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе теперь есть летний кинотеатр. Работает на Матросском бульваре

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