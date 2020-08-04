В Севастополе теперь есть летний кинотеатр. Работает на Матросском бульваре

Летний кинотеатр на Матросском бульваре работает со вторника по воскресенье включительно — показывают кино и мультфильмы отечественного производства.

Торжественное открытие кинотеатра у нас состоялось в субботу и в эти выходные мы показали первые сеансы для наших зрителей. Кинотеатр уже пользуется популярностью. Пока больших прокатных премьер нет, поэтому в августе мы показываем всеми любимые фильмы отечественного производства. Мы популяризируем отечественное кино и мультфильмы с целью приобщения молодежи к классике. Кинотеатр будет работать шесть дней в неделю со вторника по воскресенье. Помимо бесплатных показов будем добавлять платные. Афиша будет обновляться каждую неделю. С расписанием сеансов можно ознакомиться на афишах в центре города, на официальном сайте «Севастополь кино» и Правительства города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Государственного автономного учреждения культуры города Севастополя «Севастополь кино» Дмитрия Гарнегу.