В Севастополе теперь есть летний кинотеатр. Работает на Матросском бульваре

Летний кинотеатр на Матросском бульваре работает со вторника по воскресенье включительно — показывают кино и мультфильмы отечественного производства.
Торжественное открытие кинотеатра у нас состоялось в субботу и в эти выходные мы показали первые сеансы для наших зрителей. Кинотеатр уже пользуется популярностью. Пока больших прокатных премьер нет, поэтому в августе мы показываем всеми любимые фильмы отечественного производства. Мы популяризируем отечественное кино и мультфильмы с целью приобщения молодежи к классике. Кинотеатр будет работать шесть дней в неделю со вторника по воскресенье. Помимо бесплатных показов будем добавлять платные. Афиша будет обновляться каждую неделю. С расписанием сеансов можно ознакомиться на афишах в центре города, на официальном сайте «Севастополь кино» и Правительства города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Государственного автономного учреждения культуры города Севастополя «Севастополь кино» Дмитрия Гарнегу.
Расписание сеансов:
4 августа
- «Приключения Винни Пуха» 3 серии
- Сборник мультфильмов СССР
- «Человек-амфибия» 16+
- Фантастика, драма, мелодрама СССР 1961 г. Режиссер: Владимир Чеботарев
5 августа
- «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
- Мультфильм, СССР
- «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
- Фантастика, комедия, приключения СССР 1973 г. Режиссер: Леонид Гайдай
6 августа
- «38 попугаев», «Куда идёт слонёнок», «Как лечить удава?», «Бабушка удава»
- Сборник мультфильмов СССР
- «Жестокий романс» 12+
- Драма, мелодрама, история СССР 1984 г. Режиссер: Эльдар Рязанов
7 августа
- «Кот-рыболов», «Серая шейка»
- Сборник мультфильмов СССР
- «Я шагаю по Москве» 12+
- Мелодрама, комедия, СССР 1963 г Режиссер: Георгий Данелия
8 августа
- «Мойдодыр», «Верните Рекса»
- Сборник мультфильмов СССР
- «Формула любви» 0+
- Мелодрама, комедия СССР 1984 г. Режиссер: Марк Захаров
9 августа
- «Золушка», «Лесные путешественники»
- Мультфильмы, СССР
- «Берегись автомобиля» 0+
- Мелодрама, комедия, СССР 1966 г. Режиссер: Эльдар Рязанов
Начало сеансов в 21:00. Вход свободный.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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