В Севастополе теперь есть мемориальная доска в честь Героя СВО Дмитрия Анатольевича Лысенко

В школе №32 торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника школы 1995 года, капитана 2 ранга, кандидата технических наук, Дмитрия Анатольевича Лысенко. Участники мероприятия почтили память Дмитрия Лысенко и всех бойцов специальной военной операции, отдавших свои жизни за Родину, минутой молчания.

Дмитрий Анатольевич закончил эту школу 30 лет назад, учился, участвовал в жизни школы, в жизни города. Символично, что мемориальную доску мы открываем в преддверии 80-летия Великой Победы. С гордостью вспоминаем тех Героев, которые отдавали жизнь за нашу страну, за Победу. Вечная память Героям. Вечная память Дмитрию Анатольевичу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Дмитрий Анатольевич родился 6 ноября ноября 1977 года в Севастополе. В школьные годы занимался боксом в Детско-юношеской спортивной школе № 3, получил разряд кандидата в мастера спорта, ему также было присвоено звание инструктора-общественника и судьи I категории по боксу. Дмитрий всегда приходил на помощь друзьям и одноклассникам, с самого детства любил море и родной город.

После окончания школы поступил в Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В.И. Ленина, откуда выпускались офицеры инженеры-механики по эксплуатации энергетических установок кораблей и подводных лодок ВМФ. В 2013–2018 годах был командиром подводной лодки Б-380 «Горьковский комсомолец». Дмитрия так увлекла научная деятельность, что дальнейшее прохождение службы он решил связать с наукой в военной сфере. В 2023 году успешно защитил диссертацию в Политехническом институте Севастопольского государственного университета на кафедре «Технология машиностроения», в результате чего ему была присуждена ученая степень. В дальнейшем применял свои знания для переподготовки офицеров в Учебном центре ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова» (г. Обнинск, Калужская область) в должности старшего преподавателя.

С лета 2024 года выполнял боевые задачи на в зоне проведения специальной военной операции. 17 октября 2024 года капитан 2 ранга Лысенко Дмитрий Анатольевич героически погиб при выполнении задач на Херсонском направлении. За мужество и героизм награжден орденом Мужества (посмертно).

Кроме того, в преддверии Дня Победы в школе № 32 открылось музейное пространство боевой славы, которое станет одним из центров патриотического воспитания школьников. В музее представлены экспонаты периода Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и на Северном Кавказе, периода СВО. Среди экспонатов можно увидеть гильзы, осколки, части пулеметных лент, художественную литературу, предметы военного быта, письма, рисунки учащихся.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя