В Севастополе теперь есть санитарная авиация. Первый борт отправился в Краснодар

У севастопольских медиков появилась возможность экстренно транспортировать пациентов в близлежащие федеральные центры посредством санитарной авиации. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Случаев, когда человека нужно по медицинским показаниям отправить из Севастополя в другой регион, около 20 в год. До настоящего времени нуждающихся в транспортировке пациентов отправляли на лечение в федеральные медицинские центры автотранспортом или самолётами через Симферополь. Непосредственно в Севастополе санитарной авиации не было, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Первый борт уже отправился в Краснодар: сотрудники городской больницы № 5 впервые задействовали вертолёт для транспортировки ребёнка с тяжёлыми ожогами, об этом сообщила заместитель главного врача медицинского учреждения Елена Соколова.

Впервые для спасения ребенка мы задействовали вертолёт. Ребенок поступил к нам с тяжелыми ожогами, и как только появилась возможность, мы перенаправили его в краснодарский ожоговый центр. Борт вылетел из Севастополя около 10 утра, и к обеду ребёнок уже был под наблюдением наших коллег с материка. Уже на следующий день пациента благополучно прооперировали, всё было сделано четко и своевременно. Санавиация важна для нас: ничто не ценится так дорого, как человеческая жизнь. Иногда счет идет не на часы, а даже на более короткий промежуток времени, поэтому воздушный транспорт мы будем задействовать и в дальнейшем, – отмечает Елена Соколова.

Эвакуацию пациента осуществила компания «Русские вертолетные системы». Это один из крупнейших операторов санитарной авиации в стране. В дороге ребёнка сопровождала медицинская бригада, о чем сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации для детского населения городской больницы № 5 Наталья Тищенко.

Ребёнок во время перелёта находился на искусственной вентиляции лёгких, сопровождающая бригада обеспечивала необходимую поддержку, чтобы пациент мог перенести полёт. Все сложилось благополучно, сейчас ребёнок уже дышит самостоятельно, состояние стабилизировано, — говорит специалист.

Ранее Департамент здравоохранения заключил договор о совместном использовании вертолётной площадки на аэродроме «Юхарина балка» с ДОСААФ России. Санитарный воздушный транспорт позволяет перевозить в другие города пациентов, которым требуется специфическая экстренная узкоспециализированная помощь, которая пока недоступна в Севастополе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя