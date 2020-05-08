В Севастополе теперь есть Сквер Мира

К 75-летию Великой Победы в Севастополе завершено комплексное озеленение части Парка Победы возле центрального фонтана. Благоустройство выполнено Акционерным обществом «АБ «Россия» совместно с АО «НСПК» — оператором национальной платежной системы «МИР» при поддержке Правительства Севастополя. В открытии памятного знак приняли участие вице-губернатор Владимир Базаров и представитель партнера проекта — управляющий Симферопольским филиалом Банка Россия Александр Головачев.

Проект был реализован достаточно быстро. Здесь все сделано очень качественно, продумано до мельчайших подробностей. И высадка растений, и деревьев, которые не будут заслонять фонтан. И сам состав растений, которые практически все из наших Крымских питомников. Поэтому, я уверен, они здесь все приживутся. Очень здорово, что нам к таким датам удается обустраивать знаковые места. Спасибо нашим партнерам, за участие в жизни города. Думаю, этот сквер будет радовать севастопльцев много лет. Озеленение самого парка будет продолжаться и дальше. Кроме того, в ближайшее время будет начата реконструкция 2-й очереди Парка Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Базарова.

Сквер Мира занимает порядка 5 000 квадратных метров парка Победы. На территории высажено около 4 тыс. растений. В том числе, пихты, березы плакучие, голубые ели, можжевельники, самшиты, туи, шелковицы, кедры гималайские и многие другие растения, которые были выращены в питомниках Крыма или импортированы с длительной акклиматизацией в Крыму.

Работа по озеленению выполнялась с привлечением подрядной организации ООО «ТК «Маяк». Была произведена очистка территории с вывозом неплодородной почвы и камней, завезено и спланировано более 715 метров кубических плодородной почвы, произведена культивация и удобрение почвы.

Все растения, которые здесь высажены, многолетние, а деревья будут расти несколько сотен лет, при этом максимальный их рост будет не более, чем 3,5 метра, что позволит и нашим детям, и нашим внукам любоваться действующим фонтаном. А через несколько недель на участках с открытым грунтом, где произведен гидропосев из смеси трав, расцветет белый клевер, – сообщил руководитель подрядной организации.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя