Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе теперь есть Сквер Мира

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе теперь есть Сквер Мира

В Севастополе теперь есть Сквер Мира

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:51 08.05.2020

К 75-летию Великой Победы в Севастополе завершено комплексное озеленение части Парка Победы возле центрального фонтана. Благоустройство выполнено Акционерным обществом «АБ «Россия» совместно с АО «НСПК» — оператором национальной платежной системы «МИР» при поддержке Правительства Севастополя. В открытии памятного знак приняли участие вице-губернатор Владимир Базаров и представитель партнера проекта — управляющий Симферопольским филиалом Банка Россия Александр Головачев.

Проект был реализован достаточно быстро. Здесь все сделано очень качественно, продумано до мельчайших подробностей. И высадка растений, и деревьев, которые не будут заслонять фонтан. И сам состав растений, которые практически все из наших Крымских питомников. Поэтому, я уверен, они здесь все приживутся. Очень здорово, что нам к таким датам удается обустраивать знаковые места. Спасибо нашим партнерам, за участие в жизни города. Думаю, этот сквер будет радовать севастопльцев много лет. Озеленение самого парка будет продолжаться и дальше. Кроме того, в ближайшее время будет начата реконструкция 2-й очереди Парка Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Базарова.

Сквер Мира занимает порядка 5 000 квадратных метров парка Победы. На территории высажено около 4 тыс. растений. В том числе, пихты, березы плакучие, голубые ели, можжевельники, самшиты, туи, шелковицы, кедры гималайские и многие другие растения, которые были выращены в питомниках Крыма или импортированы с длительной акклиматизацией в Крыму.

Работа по озеленению выполнялась с привлечением подрядной организации ООО «ТК «Маяк». Была произведена очистка территории с вывозом неплодородной почвы и камней, завезено и спланировано более 715 метров кубических плодородной почвы, произведена культивация и удобрение почвы.

Все растения, которые здесь высажены, многолетние, а деревья будут расти несколько сотен лет, при этом максимальный их рост будет не более, чем 3,5 метра, что позволит и нашим детям, и нашим внукам любоваться действующим фонтаном. А через несколько недель на участках с открытым грунтом, где произведен гидропосев из смеси трав, расцветет белый клевер, – сообщил руководитель подрядной организации.

В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира В Севастополе теперь есть Сквер Мира

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе теперь есть Сквер Мира

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.