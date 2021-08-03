В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

Новое оборудование позволит агрофирме «Золотая балка» перерабатывать до 500 тонн винограда в день. Высокотехнологичный комплекс первичного виноделия в день открытия посетил губернатор Михаил Развожаев.

Особенность комплекса состоит в том, что отбор и отжим винограда теперь происходят в полностью открытом пространстве, адаптированном для гастротуризма. Гости могут наблюдать за производством вина с самого начального этапа, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Обработка винограда на свежем воздухе в условиях балаклавского терруара позволяет минимизировать энергозатраты и организовать производство в соответствии с мировыми экологическими стандартами. После полной реконструкции винодельни планируется перерабатывать до 15 тысяч тонн винограда за сезон.

Инвестиции в данный комплекс составляют порядка 320 миллионов рублей. Это очень хорошие объёмы. На новой площадке сейчас будет перерабатываться уже около 300 тонн, а в следующем году — до 500 тонн сырья. Помимо переработки «Золотая балка» активно занимается выращиванием молодого винограда, ежегодно получая на это федеральную субсидию, – говорит губернатор Михаил Развожаев.

Комплекс расположен на территории зелёного парка винодельни. Здесь же появились сквер и зоны отдыха для туристов, тем самым площадь парка расширилась до 4 га.

Территория комплекса состоит из 122 ёмкостей из нержавеющей стали для хранения, купажировании и винификации. Также комплекс рассчитан на 16 мобильных микроёмкостей для инновационной лаборатории вина, которая будет изучать влияние терруара на разные сорта винограда.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя