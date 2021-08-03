penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 03.08.2021

Новое оборудование позволит агрофирме «Золотая балка» перерабатывать до 500 тонн винограда в день. Высокотехнологичный комплекс первичного виноделия в день открытия  посетил губернатор Михаил Развожаев.

Особенность комплекса состоит в том, что отбор и отжим винограда теперь происходят в полностью открытом пространстве, адаптированном для гастротуризма. Гости могут наблюдать за производством вина с самого начального этапа, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Обработка винограда на свежем воздухе в условиях балаклавского терруара позволяет минимизировать энергозатраты и организовать производство в соответствии с мировыми экологическими стандартами. После полной реконструкции винодельни планируется перерабатывать до 15 тысяч тонн винограда за сезон.

Инвестиции в данный комплекс составляют порядка 320 миллионов рублей. Это очень хорошие объёмы. На новой площадке сейчас будет перерабатываться уже около 300 тонн, а в следующем году — до 500 тонн сырья. Помимо переработки «Золотая балка» активно занимается выращиванием молодого винограда, ежегодно получая на это федеральную субсидию, – говорит губернатор Михаил Развожаев.

Комплекс расположен на территории зелёного парка винодельни. Здесь же появились сквер и зоны отдыха для туристов, тем самым площадь парка расширилась до 4 га.

В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

Территория комплекса состоит из 122 ёмкостей из нержавеющей стали для хранения, купажировании и винификации. Также комплекс рассчитан на 16 мобильных микроёмкостей для инновационной лаборатории вина, которая будет изучать влияние терруара на разные сорта винограда.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе теперь есть высокотехнологичный комплекс первичного виноделия

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.