В Севастополе теперь можно приобрести частный дом с использованием средств МСК

По поручению губернатора, в Севастополе начала работать комиссия, которая бесплатно выдаёт заключения о пригодности жилья для проживания.

Услуга позволит получить заключение о соответствии жилого помещения соответствующим требованиям и пригодности для проживания. В дальнейшем именно это заключение нужно предоставлять в Социальный фонд РФ, чтобы получить возможность направить маткапитал на покупку жилья.

Есть важный нюанс: если люди хотят приобрести за счёт маткапитала квартиру в многоквартирном доме, получать заключение о её пригодности для проживания не нужно. А вот если планируется приобрести частный дом, часть дома или дом блокированной застройки — потребуется заключение о том, что жилое помещение соответствует всем нормам и требованиям и пригодно для проживания.

Заключение будет бесплатно выдавать межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением. Это орган, действующий в структуре Департамента городского хозяйства.

Обращаем внимание, что подать заявление на получение этой услуги должен собственник или представитель собственника жилья. при этом дом должен быть зарегистрирован и стоять на кадастровом учете.

Подать заявление можно через МФЦ, через Госуслуги, на электронную почту Департамента городского хозяйства (depgh@sev.gov.ru) или почтой по адресу: 299011, Севастополь, улица Генерала Петрова, 15. К заявлению рекомендовано приложить следующие документы:

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение;

технический паспорт жилого помещения;

копии заключений (актов) соответствующих органов государственного надзора (контроля).

Комиссия рассмотрит заявление в течение 48 дней, после чего пришлёт заявителю заключение о соответствии или отказ.

источник: Нотариальная палата города Севастополя